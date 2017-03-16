«التفوق الـ11» و«التأهل الرابع».. أبرز ملامح لقاء أتليتكو وباير ليفركوزن

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نجح فريق أتليتكو مدريد الإسباني، من التأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال اوروبا، وذلك بعدما تغلب علي نظيره باير ليفوركوزن الألماني، برصيد 4-2، في مجموع المبارتين ذهابًا وإيابُا.

وتستعرض لكم التحرير في التقرير التالي أبرز ملامح وأرقام اللقاء:

التفوق الحادي عشر للأندية الإسبانية

بعد ان تغلب اتليتكو علي، باير ليفركوزن، ونجح في التأهل الي دور الـ8 بدوري أبطال اوروبا، وصل رصيد الأندية الإسبانية إلى 11 مرة، تحقيقا للفوز علي الفرق الألمانية في الأدوار الإقصائية في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

التأهل الرابع لسيميوني

يعد هذا التأهل الرابع للارجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، من دور الـ16، حيث سبق وأن تأهل الفريق من قبل تحت قيادة سيميوني، 3 مرات، أعوام 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016.

أقل معدل اخطاء

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وصل معدل الأخطاء في الشوط الأول، بين الفريقين، إلي خطأين فقط، حيث ارتكب كل فريق خطأ وحيد، وهو أقل معدل للأخطاء في دوري الأبطال حتي الآن.

التسديد علي المرمي

وصل عدد التسديدت التي سددها أتليتكو في المباراة إلى 7 مرات، فيما تمكن باير ليفركوزن من التسديد 6 مرات علي المرمي.

تمريات ناجحة

تمكن فريق باير ليفركوزن من تمرير الكرة بمعدل أكبر من أتليتكو مدريد، حيث تمكن من الوصول إلى نسبة 79% تمرير صحيح، فيما جاء الفريق الإسباني بنسبة 83%.