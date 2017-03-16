أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالأرقام.. مبابي يتألق وجوارديولا يغادر للمرة الأولى دور ال16 بدوري الأبطال

Google+ Print
بالأرقام.. مبابي يتألق وجوارديولا يغادر للمرة الأولى دور ال16 بدوري الأبطال بالأرقام.. مبابي يتألق وجوارديولا يغادر للمرة الأولى دور ال16 بدوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور الـ16 للعرس الكروي الأمتع، دوري أبطال أوروبا، استطاع فريق موناكو الفرنسي أن يتأهل لربع النهائي، أمس، بعد تخطيه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب على ملعب لويس الثاني.

وبتأهل موناكو يكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي، حيث تأهل كل من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليستر سيتي وبوروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات في ملحمة موناكو ومانشستر سيتي:   

موناكو ومانشستر سيتي

- مانشستر سيتي لم يخسر في 4 مباريات أوروبية ضد الأندية الفرنسية، "ربح 2 وتعادل 2"، وتعتبر خسارة الأمس هي الأولى له أمام أحد الأندية الفرنسية.

- دافيد سيلفا لاعب السيتي أصبح رابع لاعب يخوض 50 مباراة أوروبية مع مانشستر سيتي، بعد جو هارت "62" وبابلو زاباليتا "54" وفينسنت كومباني "50".

- أصبح دافيد سيلفا، الإسباني الـ25 الذي يصل إلى 50 مباراة في دوري الأبطال، وفقط البرازيل "31" وفرنسا "29" لديها لاعبين أكثر.

- كيليان إمبابي لاعب موناكو الشاب سجل 11 هدفا في مبارياته الـ11 الأخيرة مع موناكو في كل البطولات. 

موناكو ومانشستر سيتي - مبابي

 - كيليان إمبابي "18 سنة و85 يوما"، هو أصغر لاعب يسجل أكثر من هدفين في تاريخ الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

- كيليان إمبابي اشترك بـ22 هدفا في 31 مباراة مع موناكو هذا الموسم "سجل 16 وصنع 6". 

- مانشستر سيتي لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة خارج ملعبه في دوري الأبطال. 

مانشستر سيتي

- لا يوجد مدافع صنع أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر من بنجامان ميندي مدافع موناكو الذي صنع ثلاثة أهداف. 

- بينجامان ميندي صنع 7 أهداف في مبارياته الـ9 الأخيرة مع موناكو. 

شاهد أيضا

- فابينيو اشترك بـ3 من أهداف موناكو الـ5 ضد مانشستر سيتي هذا الموسم "سجل 1 وصنع 2".

- فابينيو سجل هدف موناكو الـ100 في دوري الأبطال، يورجن كلينسمان سجل الأول في 1993 ضد سبارتاك موسكو. 

- فابينيو سجل 18 هدفا في آخر موسمين، فقط هدفين لم يسجلهما من ركلات جزاء.

موناكو

- لأول مرة، مانشستر سيتي يفشل في التسديد بالشوط الأول من مباراة في دوري الأبطال.

- مانشستر سيتي لمس الكرة مرة واحدة فقط في منطقة جزاء موناكو في الشوط الأول من مباراة الأمس.

- ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي اشترك بـ6 أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة مع مانشستر سيتي في كل البطولات "سجل 4 وصنع 2".

- ليروي ساني سجل 7 أهداف من 11 تسديدة على المرمى مع مانشستر سيتي في كل البطولات هذا الموسم.

ليروي ساني

- توما لومار لاعب موناكو اشترك بـ4 أهداف في 4 مباريات ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال هذا الموسم "سجل 2 وصنع 2".

- مانشستر سيتي تلقى أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم "16" مثلما تلقى آرسنال.

- مواجهة موناكو ومانشستر سيتي هي أول مواجهة إقصائية في تاريخ دوري الأبطال تشهد تسجيل كلا الفريقين 6 أهداف.

 - بيب جوارديولا فشل بالوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

جوارديولا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»