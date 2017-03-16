بالأرقام.. مبابي يتألق وجوارديولا يغادر للمرة الأولى دور ال16 بدوري الأبطال

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بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور الـ16 للعرس الكروي الأمتع، دوري أبطال أوروبا، استطاع فريق موناكو الفرنسي أن يتأهل لربع النهائي، أمس، بعد تخطيه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب على ملعب لويس الثاني.

وبتأهل موناكو يكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي، حيث تأهل كل من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليستر سيتي وبوروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات في ملحمة موناكو ومانشستر سيتي:

- مانشستر سيتي لم يخسر في 4 مباريات أوروبية ضد الأندية الفرنسية، "ربح 2 وتعادل 2"، وتعتبر خسارة الأمس هي الأولى له أمام أحد الأندية الفرنسية.

- دافيد سيلفا لاعب السيتي أصبح رابع لاعب يخوض 50 مباراة أوروبية مع مانشستر سيتي، بعد جو هارت "62" وبابلو زاباليتا "54" وفينسنت كومباني "50".

- أصبح دافيد سيلفا، الإسباني الـ25 الذي يصل إلى 50 مباراة في دوري الأبطال، وفقط البرازيل "31" وفرنسا "29" لديها لاعبين أكثر.

- كيليان إمبابي لاعب موناكو الشاب سجل 11 هدفا في مبارياته الـ11 الأخيرة مع موناكو في كل البطولات.

- كيليان إمبابي "18 سنة و85 يوما"، هو أصغر لاعب يسجل أكثر من هدفين في تاريخ الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

- كيليان إمبابي اشترك بـ22 هدفا في 31 مباراة مع موناكو هذا الموسم "سجل 16 وصنع 6".

- مانشستر سيتي لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة خارج ملعبه في دوري الأبطال.

- لا يوجد مدافع صنع أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر من بنجامان ميندي مدافع موناكو الذي صنع ثلاثة أهداف.

- بينجامان ميندي صنع 7 أهداف في مبارياته الـ9 الأخيرة مع موناكو.

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- فابينيو اشترك بـ3 من أهداف موناكو الـ5 ضد مانشستر سيتي هذا الموسم "سجل 1 وصنع 2".

- فابينيو سجل هدف موناكو الـ100 في دوري الأبطال، يورجن كلينسمان سجل الأول في 1993 ضد سبارتاك موسكو.

- فابينيو سجل 18 هدفا في آخر موسمين، فقط هدفين لم يسجلهما من ركلات جزاء.

- لأول مرة، مانشستر سيتي يفشل في التسديد بالشوط الأول من مباراة في دوري الأبطال.

- مانشستر سيتي لمس الكرة مرة واحدة فقط في منطقة جزاء موناكو في الشوط الأول من مباراة الأمس.

- ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي اشترك بـ6 أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة مع مانشستر سيتي في كل البطولات "سجل 4 وصنع 2".

- ليروي ساني سجل 7 أهداف من 11 تسديدة على المرمى مع مانشستر سيتي في كل البطولات هذا الموسم.

- توما لومار لاعب موناكو اشترك بـ4 أهداف في 4 مباريات ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال هذا الموسم "سجل 2 وصنع 2".

- مانشستر سيتي تلقى أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم "16" مثلما تلقى آرسنال.

- مواجهة موناكو ومانشستر سيتي هي أول مواجهة إقصائية في تاريخ دوري الأبطال تشهد تسجيل كلا الفريقين 6 أهداف.

- بيب جوارديولا فشل بالوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.