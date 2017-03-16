بالصور || جدل "بتويتر" بعد إطلاق أمير سعودي بشرى لنساء المملكة من مصر

سمر العشري

تصدر هاشتاج «قيادة_المرأة_الشهر_القادم» مؤشرات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الأمير طلال بن عبد العزيز، مدير برنامج الخليج العربي للتنمية، أن المرأة السعودية سيسمح لها بقيادة السيارة في شوارع المملكة العربية بدءا من شهر أبريل.

وشهد الهاشتاج حالة جدال كبيرة بين المؤيدين لمبدأ السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والمعارضين له، لاسيما وأن عموم مشايخ السعودية السنة أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها.

وجاءت تصريحات الأمير طلال بن عبد العزيز، على هامش اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، المنعقد في إطار برنامج الخليج العربي للتنمية في جمعية أحباء الطفولة بمصر.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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