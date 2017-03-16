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السفير الكويتي يزور مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان

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السفير الكويتي يزور مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان السفير الكويتي يزور مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان

التحرير

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يزور السفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ، مدينة أسوان اليوم الخميس.

وتستغرق زيارة السفير يومين يقوم خلالها بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصحية بالمحافظة ولقاء مسئولى المحافظة.

ويستهل السفير الكويتى زيارته بافتتاح مستشفى أنصار السنة الجديدة والتى ساهمت فى إنشائه مؤسسة حفصى العوضى الكويتية الخيرية.

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كما يقوم السفير بتفقد مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان، ومن المقرر أن يوقع السفير برتوكول تعاون لدعم المركز من خلال السفارة الكويتية بالقاهرة، فى إطار جهوده الإنسانية لخدمة مرضى القلب فى وأفريقيا.

ويلتقى السفير محافظ أسوان مجدى حجازى لبحث سبل التعاون فى مختلف المجالات بين السفارة الكويتية ومحافظة أسوان. 

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التحرير

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