ألمانيا تدعو اللاعبين المثليين للإعلان عن توجهاتهم دون خجل

برلين، (إفي): دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء اللاعبين المثليين للإعلان عن توجهاتهم، فيما دعت وزيرة العدل سابين لوثيسر- شنارينبيرجر المنتخب إلى الاشتراك في فعاليات "يوم فخر المثليين".

ورفع الاتحاد الألماني لكرة القدم على صفحته الالكترونية صورة لملصق بعنوان (كرة القدم

والمثلية الجنسية) وذلك لدعوة اللاعبين المثليين والمثليات للاعلان عن توجهاتهم الجنسية دون خجل.

ويضم بيان الاتحاد الألماني بخصوص الموضوع 27 صفحة بها توصيات وتعليمات يجب اتباعها في حالة الحاجة للمساعدة.

وقام باعداد البيان الخبير المعروف في تصرفات الجماهير وعنف الملاعب، جونتر بيلز.

من ناحيته قال رئيس الاتحاد الألماني، فولفجانج نيسرباخ "أي لاعب سواء كان في البوندسليجا أو الدوريات الاقليمية يرغب في الاعتراف علنا بمثليته يمكنه أن يعتمد علينا".