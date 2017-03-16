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الصحة تكشف حقيقة الموت بـ«فيروس غامض» في القليوبية

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الصحة تكشف حقيقة الموت بـ«فيروس غامض» في القليوبية الصحة تكشف حقيقة الموت بـ«فيروس غامض» في القليوبية

التحرير

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كشف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حقيقة ما تردد عن انتشار فيروس غامض أصاب 11 شخصًا وقتل آخرين بشبرا الخيمة.

وقال الطباخ إن الواقعة كانت خلال شهر يناير الماضي عندما تعرض طفل من شبرا الخيمة في أثناء تواجده عند جدته إلى إعياء شديد وتم نقله لمستشفى حميات إمبابة وجاء التشخيص باشتباه في حمى مخية وتوفي داخل المستشفى.

وأضاف أنه بعد مرور أيام قامت أسرة أحد أقاربه بزيارة منزله فتعرضت الطفلة "جانا" للإصابة بنزلة معوية بعد 4 ساعات من الزيارة  ودخلت المستشفى مما دعا إلى تدخل وزارة الصحة وإجراء مسح وفحوصات كاملة وسحب عينات دم وبراز للأسرتين.

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وأوضح أنه تم عمل التحاليل الطبية في معامل وزارة الصحة وتبين عدم وجود أي اشتباه بالحمى وجميع العينات سلبية مما جعل الأمر محيرا.

وكان رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة قد أعلن في وقت سابق عن ظهور فيروس غامض أصاب 11 شخصًا وأدى إلى وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة بشبرا الخيمة دون معرفة سبب الفيروس، وتم تشكيل فريق بحثي كبير  لمعرفة الأسباب.  

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن الإصابة لم تخرج من الأسرتين نافيا انتشار الإصابة لأسر أو بيوت مجاورة.

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التحرير

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