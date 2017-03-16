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شكري: شرم الشيخ كانت ولا تزال آمنه.. ولا يوجد أي خطر يهدد السياحة البريطانية

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شكري: شرم الشيخ كانت ولا تزال آمنه.. ولا يوجد أي خطر يهدد السياحة البريطانية شكري: شرم الشيخ كانت ولا تزال آمنه.. ولا يوجد أي خطر يهدد السياحة البريطانية

التحرير

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علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لبريطانيا، موضحًا أنها أتت بعد جهود واتصالات تمت على مستوى وزاري ورغبة مشتركة، وتأكيد هذه الرغبة لتوطيد هذه العلاقة التاريخية، وتتويج للعمل المشترك الذي سبق الزيارة، لافتًا إلى ان الأمر تعقد بسقوط الطائرة الروسية واتخاذ بريطانيا قرار بحظر الطيران لشرم الشيخ.

وأكمل شكري، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء »، عبر فضائية «dmc»، ان مدينة شرم الشيخ كانت ولاتزال منطقة أمنه، ولايوجد أي خطر يهدد السياحة البريطانية.

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وعلي جانب آخر، أشار وزير الخارجية، الي أن العمليات الإرهابية تصيب كل دول العالم وأوروبا، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه يوفر أمن 100% في ظل الهجمة الإرهابية التى يتعرض لها العالم، منوهًا إلى أن موضوع سقوط الطائرة الروسية ما زال محل تحقيق على المستوى الفني وفي النيابة العامة، ولم يتوصل لأي نتائج حتى الآن. 

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التحرير

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