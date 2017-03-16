مدير مستشفى سوهاج: سوء تخزين التغذية المدرسية وراء تسمم الطلاب

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قال الدكتور محمد الخطيب، القائم بأعمال مدير مستشفى سوهاج العام، إن المستشفى استقبل 575 طالبا، كان عليهم أعراض قيء ومغص وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وعادوا إلى منازلهم سالمين، سوى 165 تم حجزهم داخل المستشفى.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، إصابة أكثر من ألفي طالب من مدارس مختلفة بسوهاج بالتسمم، واشتباه أن الإصابات نتيجة تناول أغذية مدرسية فاسدة.

أضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن الـ 165 حالة خرج منهم 160 بعد احتجازهم بساعتين بعد تماثلهم الشفاء، بينما ظل الـ 5 الباقين حتى الساعة 11 صباحًا في اليوم التالي للواقعة.

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وأشار القائم بأعمال مدير مستشفى سوهاج العام، إلى أن التغذية المدرسية التي تناولها الطلاب لم تكن منتهية الصلاحية ولكن من الممكن أن يكون الخطأ في التخزين، مستطردًا: «مفيش أي طالب حاليا في المستشفى ولا يوجد أي وفيات».

وتابع : «كل الحالات التي أصيبت 2250 طالب من مجموعة مدارس وليس مدرسة واحدة فقط».