سقوط جزء من السقف المعلق بالمبنى رقم 2 في مطار القاهرة

سمر العشري

سقط جزء من السقف المعلق بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة اليوم الخميس أثناء قيام سلسلة مطاعم عالمية بإعداد مقر جديد لها فى صالة الترانزيت وقام فريق هندسي بفحص الموقع لإصلاحه.

وقالت مصادر إنه أثناء قيام عدد من الفنيين التابعين لسلسلة مطاعم عالمية إعداد موقع فى صالة الترانزيت بالمبنى رقم 2 لافتتاحه خلال الأيام القادمة سقط جزء من السقف المعلق بمساحة 5 أمتار وتم استدعاء فريق من المهندسين لفحص الجزء تمهيدا لإصلاحه.

يذكر أن مبنى رقم 2 بمطار القاهرة تم تشغيله قبل خمسة أشهر حيث انتقلت إليه 13 شركة طيران من المبنى رقم 1 حيث تكلف إنشاء المبنى 3,4 مليار جنيه ويسع 7,5 مليون راكب سنويا.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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