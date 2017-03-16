إخلاء سبيل محافظ حلوان الأسبق بكفالة مليوني جنيه بدلا من الحبس الاحتياطي لاتهامه بتقاضي رشوة

سمر العشري

قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل محافظ حلوان الأسبق (ح. ق.) المتهم بالحصول على رشوة خلال توليه المنصب بكفالة مليوني جنيه.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم لتقاضيه رشوة مقابل قيامه بتخصيص قطعة ارض مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات بدلًا من بيعها بالمزاد العلني، وذلك خلال فترة شغله لمنصب المحافظ.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة 2 مليون جنيه وإلا يُحبس 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات،بحسب وكالة أونا.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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