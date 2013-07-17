أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: ثنائي الشباب لن يرحل للزمالك إلا بموافقتنا

Google+ Print
الأهلي: ثنائي الشباب لن يرحل للزمالك إلا بموافقتنا الأهلي: ثنائي الشباب لن يرحل للزمالك إلا بموافقتنا

تعقد لجنة الكرة في النادي الأهلي اجتماعا موسعا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد الأسماء المستبعدة من قائمة الموسم الجديد.

وتقرر فتح باب القيد من قبل اتحاد الكرة اليوم الأربعاء ولمدة شهرا لقيد القائمة الأولى، على أن يتم إرسال القوائم الإضافية حتى الأول من سبتمبر.

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "سنجتمع لبحث الأسماء المستبعدة من القائمة المحلية وتحديدها".

وكانت أنباء قد انتشرت حول الثنائي الشاب أيمن أشرف وحسين غنيم باقتراب انضمامهما للزمالك في حالة عدم قيدهما مع الأهلي.

ولكن خشبة رد على ذلك "لن يرحلا إلا بموافقتنا لأنه حتى لو لم يتم قيدهما فنحن نمتلك عقود الثنائي".

ويحق لأي لاعب الرحيل مجانا دون إذن ناديه في حالة عدم قيده في القائمة المحلية وفقا للوائح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع