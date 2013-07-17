الأهلي: ثنائي الشباب لن يرحل للزمالك إلا بموافقتنا

تعقد لجنة الكرة في النادي الأهلي اجتماعا موسعا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد الأسماء المستبعدة من قائمة الموسم الجديد.

وتقرر فتح باب القيد من قبل اتحاد الكرة اليوم الأربعاء ولمدة شهرا لقيد القائمة الأولى، على أن يتم إرسال القوائم الإضافية حتى الأول من سبتمبر.

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "سنجتمع لبحث الأسماء المستبعدة من القائمة المحلية وتحديدها".

وكانت أنباء قد انتشرت حول الثنائي الشاب أيمن أشرف وحسين غنيم باقتراب انضمامهما للزمالك في حالة عدم قيدهما مع الأهلي.

ولكن خشبة رد على ذلك "لن يرحلا إلا بموافقتنا لأنه حتى لو لم يتم قيدهما فنحن نمتلك عقود الثنائي".

ويحق لأي لاعب الرحيل مجانا دون إذن ناديه في حالة عدم قيده في القائمة المحلية وفقا للوائح.