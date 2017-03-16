بعد إصابة 11 شخصًا بالتسمم.. الصحة للمواطنين: لا وجود لفيروس غامض

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حدث ليلًا: تمثال رمسيس الثاني يصل المتحف المصري.. وقاض فدرالي يجمد مرسوم ترامب
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 16 مارس 2017
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