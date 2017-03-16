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خيانة وفساد .. الملف 630 يهز إسرائيل

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خيانة وفساد .. الملف 630 يهز إسرائيل خيانة وفساد .. الملف 630 يهز إسرائيل

سرائيل تشهد موجة جديدة من الفساد، بعد قرار الشرطة الإسرائيلية باعتقال 13 شخصا في مجال الصناعة العسكرية الإسرائيلية بتهم خيانة الأمانة والفساد بحسب ما أورده موقع "المصدر" الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء.
 
وكان من ضمن المعتقلين ضابط كبير في إسرائيل، لكنه ترك الخدمة وعمل في مجال الصناعات العسكرية، ومعروف وله اسمه، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن اسمه، لكنه شخص له حيثياته داخل إسرائيل.
 
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا جاء فيه: "نجري تحقيقا على نطاق واسع، بعد وجود شبهات بارتكاب قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، في إسرائيل، وبعض الشبهات حول خيانة الأمانة وغيرها في مجال الصناعات العسكرية والأمنية".
 
وأطلقت الشرطة في إسرائيل على هذا الملف بقضية 630، ومتورط بها العديد من الشخصيات المرموقة في المجتمع والتي سيتم الإعلان عن اسمها في وقت لاحق، لكن مناصبهم بين مدراء، ومستشارين ومزودي خدمات وغيرهم من العاملين في مجال الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.
 
المصدر:الموجز

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