بالمستندات || ننشر نص شهادة الضابط المكلف بتفتيش منزل وائل شلبي والمضبوطات

سمر العشري

حصل "صدى البلد" على الشهادة الكاملة لضابط الرقابة الإدارية المكلف بتنفيذ أوامر التفتيش الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا لمنزل وائل شلبي لاتهامه فى قضية الرشوة الكبري.

وأكد الضابط في شهادته أن هناك إذن نيابة عامة بضبط وإحضار المتهم وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة سابقا والمتضمن تفتيش منزله وألقى القبض عليه فى صباح 1/1/2017 الساعة 12 ظهرا وتم اصطحابه إلى هيئة الرقابة الإدارية بصحبة قوة من الهيئة وتم التوجه بعدها إلى منزل المتهم وبتفتيشه وبتفتيش غرفته عثر على مستندات ملكية لبعض الأموال السائلة والعقارات والحسابات البنكية وشهادات الاستثمار وعملات ذهبية ومفاتيح سيارات.

وأضاف الضابط أنه تم إلقاء القبض على باقى المتهمين فى الساعة 8 مساء بجوار محكمة عابدين عقب قيامهما بشراء أدوات كهربائية من منطقة العتبة خاصة بشاليه المتهم جمال الدين اللبان وبتفتيشهما عثر على مبلغ مالى 43 ألف جنيه وفلاش ميمورى وبطاقة ائتمانية ببنك مصر وعدد أربعة كروت حساب بنكى بالبنك التجارى الدولي وكارت حساب بنكى للبنك الأهلى المصري ورخصة قيادة خاصة وموبايل ماركة سامسونج وأى فون.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads