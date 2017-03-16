أهالى قرية يستخرجون جثمان "شيخ" من قبره ويزفونه لمنزله بالطبل والمزمار

سمر العشري

فى واقعة غريبة، شهدت عزبة "عمرو البحرية"، بمركز الفشن ببنى سويف، استخراج المتوفى "الشيخ رمضان" من قبره بعد 73 من دفنه، ونقله لمنزله لإقامة ضريح خاص به، بناء على رؤية بالمنام لعدد من أقاربه.

وأخرج الأهالى الجثمان من القبر وشيعوا جثمانه إلى منزله بالأغانى وعلى دقات الطبول والمزمار البلدى، وأقاموا مقامًا له داخل إحدى الغرف، ووضعوا صورته وأكدوا أنه أحد أولياء الله الصالحين.

وقال عدد من الأهالى إن شاهدوه فى رؤية فى المنام، يطالب فيها بنقل جثته إلى منزله، حيث أكد الشيخ معوض إبراهيم، إنه كان صديق الشيخ رمضان منذ 30 عاماً، وشاهده فى فيلا وعلى ترابيز طولها 8 أمتار، ويأكلان اللحم وحكى الرؤية للأهالى، إلى أن فوجئ بهم يؤكدون أنهم شاهدوا رؤى قريبة لحلمه.

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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