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فيديو.. سيارة «رمسيس الثاني» تفشل في عبور بوابة المتحف المصري

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فيديو.. سيارة «رمسيس الثاني» تفشل في عبور بوابة المتحف المصري فيديو.. سيارة «رمسيس الثاني» تفشل في عبور بوابة المتحف المصري

التحرير

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فشلت سيارة نقل تمثال رمسيس الثاني، التابعة للقوات المسلحة، في العبور من بوابة المتحف المصري، وذلك بعد محاولات تخطت حاجز الساعتين.

 وبعد محاولات فاشلة، لجأ القائمين على عملية نقل التمثال، إلى استخدام رافعة وضعت داخل المتحف في محاولة لنقل أجزاء التمثال المحملة فوق السيارة أمام البوابة الرئيسية للمتحف إلى المكان المخصص بالداخل.

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وتولت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار، عملية نقل التمثال، في رحلة انطلقت من المطرية في الساعة الواحدة صباح اليوم، عبر الطريق الدائري، وفق خط السير «طلعة مسطرد - كوبري صفط اللبن - جامعة القاهرة - كوبري الدقي - كوبري أكتوبر»، لتتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض ثم إلى التحرير والاستقرار بالمتحف المصري. وكانت البعثة المصرية الألمانية قد نجحت في اكتشاف تمثالين ملكيين لرمسيس الثاني في سوق الخميس بمنطقة المطرية. 

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التحرير

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