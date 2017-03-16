أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٠٠٥
|٥٩.٢٠٧٨
|03/16 12:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٥٤
|٤٧.٩٨٤١
|03/16 12:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٤٥
|٤٦.٩٨٨٣
|03/16 12:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٣
|٤.٩٦٨١
|03/16 12:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٤
|03/16 12:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٦
|٤.٨٢٤
|03/16 12:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٣٩١٥
|٢٥.٥١٦١
|03/16 12:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢١.٨٦١
|٢٢.١٧٠٥
|03/16 12:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٦٧٨
|٢.٥٨٩٢
|03/16 12:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٧
|٢.١٠٩٨
|03/16 12:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٠٠٧
|٢.٠٢١٤
|03/16 12:00 ص
|يورو
|١٩.٠٨٧٢
|١٩.٢٤٨٨
|03/16 12:00 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/16 12:00 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٠٩٤
|١٧.٩٥٩٨
|03/16 12:00 ص
|ين ياباني
|١٥.٦٦٨٥
|١٥.٧٨٧٥
|03/16 12:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٦٠٠٨
|١٣.٧٢٧٤
|03/16 12:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٤٨٢
|١٣.٤٥١٥
|03/16 12:00 ص
المصدر:مصر365
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