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أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الخميس 16-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٠٠٥ ٥٩.٢٠٧٨ 03/16 12:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٤١ 03/16 12:00 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٤٥ ٤٦.٩٨٨٣ 03/16 12:00 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٣ ٤.٩٦٨١ 03/16 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٤ 03/16 12:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٦ ٤.٨٢٤ 03/16 12:00 ص
دينار أردني ٢٥.٣٩١٥ ٢٥.٥١٦١ 03/16 12:00 ص
جنيه إسترليني ٢١.٨٦١ ٢٢.١٧٠٥ 03/16 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٥٦٧٨ ٢.٥٨٩٢ 03/16 12:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٧ ٢.١٠٩٨ 03/16 12:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٠٠٧ ٢.٠٢١٤ 03/16 12:00 ص
يورو ١٩.٠٨٧٢ ١٩.٢٤٨٨ 03/16 12:00 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/16 12:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٠٩٤ ١٧.٩٥٩٨ 03/16 12:00 ص
ين ياباني ١٥.٦٦٨٥ ١٥.٧٨٧٥ 03/16 12:00 ص
دولار استرالي ١٣.٦٠٠٨ ١٣.٧٢٧٤ 03/16 12:00 ص
دولار كندي ١٣.٣٤٨٢ ١٣.٤٥١٥ 03/16 12:00 ص

 

المصدر:مصر365

 

 

 

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