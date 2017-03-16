ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.86 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك التعمير و الاسكان ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7376
|4.8991
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.8365
|4.7895
|مصرف-ابو-ظبي
|4.8467
|4.8931
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8485
|4.8790
|بنك-سايب
|4.8400
|4.8700
|البنك-الأهلي
|4.7996
|4.8264
|بنك-البركة
|4.6814
|4.8916
|بنك-القاهرة
|4.7809
|4.8286
|بنك-الاسكندرية
|4.8317
|4.8633
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7778
|4.8316
|البنك-المركزي
|4.8320
|4.8608
|بنك-مصر
|4.7996
|4.8240
|بنك-بلوم-مصر
|4.8263
|4.8531
|بنك-فيصل-
|4.7742
|4.8264
|كريدي-أجريكول
|4.8011
|4.8531
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.8529
|4.8797
|بنك-قناة-السويس
|4.7996
|4.8264
|المصرف-المتحد
|4.8143
|4.8667
|البنك-التجاري-الدولي
|4.8511
|4.8809
|المصري-لتنمية-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.8300
|4.8800
|بنك-المشرق
|4.8500
|4.8800
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8400
|4.8700
|بنك-HSBC
|4.8600
|4.9100
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.90 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.95 جنيه مصري
المصدر:مصر365
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