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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 16/3/2017

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 16/3/2017 اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 16/3/2017

سمر العشري

ارتفع سعر طن الحديد فى مصر بشكل فوري وكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي قد تتحمل مثل هذه الزيادة، يصدم الجميع من زيادة أسعار الحديد والأسمنت فى مصر على هذا النحو،  حيث تخطى سعر طن الحديد فى بين ليلة وضحاها حوالي 600 جنيه . 

وتوالت ارتفاعات شركات الحديد والصلب فى مصر بشكل صادم ومتتالي، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب عن رغبتها فى زيادة أسعار الحديد بعد ارتفاع سعر تداول الدولار الأمريكي فى مصر، لتقوم فى اليوم التالي بالإعلان رسميا عن اسعارالحديد الذى قررت أن تقوم بالعمل بها فى شهر مارس الجاري .

سعر الحديد اليوم الخميس :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية
حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد مصر ستيل 9500 جنيه

9500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 763 جنية
أسمنت النصر النصر 738 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 770 جنية
الفهد الفهد 730 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح
أسمنت حورس حورس غير متاح
أسمنت النهضة الصخرة 720 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 733 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 728 جنية
أسمنت العريش العسكري 730 جنية
أسمنت سيناء سيناء 725 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 728 جنية
السويس للأسمنت السويس 753 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 755 جنية
أسمنت تكنو تكنو 720 جنية
أسمنت حلوان حلوان 755 جنية
أسمنت شورى شورى 723 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 728 جنية
السويدي السويدي 760 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 725 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 728 جنية

 

المصدر:مصر365 

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