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ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 16-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.26 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي  ، وفي حالة البيع 18.00 جنيه مصري في بنك الائتمان الزراعي ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 18.1300 18.2300
بنك الإئتمان الزراعي 18.1000 18.0000
مصرف ابو ظبي 18.2600 18.3500
البنك المصري الخليجي 18.1900 18.2900
بنك سايب 18.1500 18.2500
البنك الأهلي 18.0000 18.1000
بنك البركة 18.1000 18.2000
بنك القاهرة 18.0000 18.1000
بنك الاسكندرية 18.1200 18.2200
البنك العربي الافريقي 18.0200 18.1200
البنك المركزي 18.1221 18.2294
بنك مصر 18.0000 18.1000
بنك بلوم مصر 18.1000 18.2000
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.1000 18.2000
بنك التعمير والإسكان 18.2000 18.3000
بنك بيريوس 18.2000 18.3000
بنك قناة السويس 18.0000 18.1000
المصرف المتحد 18.1500 18.2500
البنك التجاري الدولي 18.2000 18.3000
المصري لتنمية الورادات 18.1000 18.2000
البنك الأهلي المتحد 18.2000 18.3000
بنك المشرق 18.2000 18.3000
بنك الاستثمار العربي 18.1500 18.2500
البنك الأهلي اليوناني 18.2100 18.3000
بنك HSBC 18.2100 18.4000
بنك عودة 18.1500 18.2500
الإمارات دبي الوطني 18.1500 18.3500

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.35 جنيه مصري، وسعر البيع 18.45 جنيه مصري .

 

المصدر:مصر365 

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