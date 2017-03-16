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سامح شكري: زيارتي لأمريكا كانت للتفاهم حول صيغة للعلاقة بين البلدين

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سامح شكري: زيارتي لأمريكا كانت للتفاهم حول صيغة للعلاقة بين البلدين سامح شكري: زيارتي لأمريكا كانت للتفاهم حول صيغة للعلاقة بين البلدين

التحرير

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علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على زيارته الأخيرة لواشنطن، موضحًا أنها كانت للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ، وأتت بالتوصل للتفاهم حول صيغة للعلاقة بين البلدين، والرؤية المشتركة حول مواجهة التحديات التى تواجه الدولتين. 

أضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء »، عبر فضائية «dmc»، أن لقائه الأول مع نظيره الأمريكي الجديد، كان إيجابي وركز على تطلع أمريكا لاستعادة زخم العلاقات مع ، ورسم رؤية الطرفين لكيفية إدارة العلاقة والتعامل مع التحديات.

وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر عن اهتمامه بالعلاقات المصرية الأمريكية، والإدارة الجديدة في مرحلة بلورة سياستها الجديدة.

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وذكر شكري، أن العلاقات المصرية الأمريكية بحاجة للتأني ووضع أطر للتفاهم حول إدارتها، موضحًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لأمريكا تتوقف على جدول ارتباطاته ونظيره الأمريكي، وأنه لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن، وليس هناك جدول معلن لها.

وأكد وزير الخارجية، على أن جدول كلًا من الرئيس السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزدحم، وأنه يسعى لتحديد موعد للزيارة يناسب الطرفين.

 

 

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التحرير

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