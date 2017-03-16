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بالصور.. عدسة مصراوي ترصد رحلة تمثال رمسيس من المطرية للمتحف المصري

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مصراوي Masrawy

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القاهرة - (مصراوي):

تصوير - نادر نبيل:
رصدت عدسة مصراوي رحلة تمثال رمسيس الثاني والقطع الإثرية المكتشفة في منطقة المطرية إلى المتحف المصري بميدان التحرير.
وكانت مسيرة نقل التمثال الملكي المكتشف بمنطقة حفائر سوق الخميس بالمطرية تحركت بعد منتصف ليلة أمس باتجاه المتحف المصري، بواسطة فريق عمل من وزارة الآثار وإدارة النقل بالقوات المسلحة على سيارة مخصصة لنقل الأوزان الثقيلة تابعة للجيش.
وتحرك التمثال من المطرية في اتجاه الطريق الدائري بدءا من مسطرد وصولا إلى كوبري صفط اللبن نزولا إلى جامعة القاهرة، ثم كوبرى الدقي وصولا إلى طلعة كوبري أكتوبر، ثم إلى ميدان عبد المنعم رياض وصولا إلى التحرير والمتحف المصري.
وكانت البعثة المصرية الألمانية قد نجحت فى اكتشاف تمثالين ملكيين لرمسيس الثانى فى سوق الخميس بمنطقة المطرية.
وتعمل الوزارة على نقل هذه الآثار إلى المتحف المصرى لإجراء الترميم الأولى قبل نقلها إلى المتحف الكبير لتصبح جزءا من العرض المتحفى هناك.

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