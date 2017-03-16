تمثال رمسيس الثاني المكتشف في منطقة المطرية يصل المتحف المصري

القاهرة - (أ ش أ):

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس موكب تمثال رمسيس الثاني والقطع الأثرية المكتشفة في منطقة المطرية إلى المتحف المصري بميدان التحرير.

وكان موكب نقل التمثال يسير ببطء شديد حفاظا على هيكله من الاحتكاك، ونظرا لثقل وزن التمثال الذي يصل إلى 8,5 طن، إضافة إلى القطع الأخري المنقولة معه ومنها رأس التمثال الذى يبلغ وزنه طن ونصف الطن بحسب مصادر بوزارة الاثار.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الآثار الدكتور خالد العناني والسياحة يحيي راشد مؤتمرا صحفيا عالميا في حديقة المتحف المصري على هامش استقبال وصول التمثال في السادسة من مساء اليوم.

وتحركت مسيرة نقل التمثال الملكي المكتشف بمنطقة حفائر سوق الخميس بالمطرية بعد منتصف ليلة أمس باتجاه المتحف المصري، بواسطة فريق عمل من وزارة الآثار وإدارة النقل بالقوات المسلحة على سيارة مخصصة لنقل الأوزان الثقيلة تابعة للجيش.

وتحرك التمثال من المطرية في اتجاه الطريق الدائري بدءا من مسطرد وصولا إلى كوبري صفط اللبن نزولا إلى جامعة القاهرة، ثم كوبرى الدقي وصولا إلى طلعة كوبري أكتوبر، ثم إلى ميدان عبد المنعم رياض وصولا إلى التحرير والمتحف المصري.

ويساهم اكتشاف تمثال رمسيس الثانى في جذب السائحين من راغبى السياحة الثقافية والمتابعين للتاريخ الفرعونى المصرى القادم والذين لديهم هواية مشاهدة أي اكتشافات تاريخية قديمة.

وكانت البعثة المصرية الألمانية قد نجحت فى اكتشاف تمثالين ملكيين لرمسيس الثانى فى سوق الخميس بمنطقة المطرية.

وتعمل الوزارة على نقل هذه الآثار إلى المتحف المصرى لإجراء الترميم الأولى قبل نقلها إلى المتحف الكبير لتصبح جزءا من العرض المتحفى هناك.

ولد رمسيس الثاني عام 1303 قبل الميلاد وحكم مصر لمدة 67 سنة من 1279 ق.م. حتى 1212 ق.م. صعد إلى الحكم وهو في أوائل العشرينات من العمر. ظن من قبل أنه عاش حتى أصبح عمره 99 عاما، إلا أنه على الأغلب توفي في أوائل تسعيناته، وهو ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشر، وكان والده الملك سيتي الأول.

ويشار اليه أيضا بـ رمسيس الأكبر، وينظر إليه على أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية، فيما سماه خلفائه والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم.

وقاد رمسيس الثاني عدة حملات عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة المصرية على كنعان، كما قاد كذلك حملات جنوبا إلى النوبة حيث ذهبا معه أثنين من أبناءه كما لوحظ منقوشا على جدران معبد بيت الوالي.

نصب رمسيس وهو في سن الرابعة عشر وليا للعهد من قبل والده سيتي الأول، ويعتقد بأنه جلس على العرش وهو في أواخر سنوات المراهقة وكما يعرف بأنه حكم مصر في الفترة من 1279 ق.م إلى 1213 ق.م لمدة 67 عاما وشهرين.

تركزت الفترة الأولى من حكمه على بناء المدن والمعابد والمعالم الأثرية، فيما أسس مدينة "بي رمسيس" في دلتا النيل كعاصمته الجديدة والقاعدة الرئيسية لحملاته إلى سوريا.

من أشهر زوجاته كانت : نفرتاري و إيزيس نوفرت (ربما قدوة بالاله آمون رع ؟). لكن من المحتمل (بل من المؤكد) ان رمسيس الثاني احب نفرتاري حبا كبيرا بما انها كانت دائما حاضرة في كل المعالم التي شيدت في عصره.

وشيد رمسيس الثاني العديد من المسلات منها مسلة ما زالت قائمة بمعبد الأقصر، ومسلة أخرى موجودة حاليا في فرنسا بميدان الكونكورد بباريس قام بنقلها مهندس فرنسي يدعى ليباس.

وأقام رمسيس بأول معاهده سلام في العالم مع خاتوسيلي الثاني ملك الحيثيين.

ونقل تمثال رمسيس الثاني في بداية الخمسينيات ووضع بأشهر ميادين القاهرة (ميدان باب الحديد) الذي تغير اسمه إلى ميدان رمسيس، وفي سبتمبر عام 2005م تم نقله من ميدانه الشهير الذي يقع في وسط القاهرة أمام محطة السكه الحديد وتم وضعه في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزه لإجراء الترميمات عليه لمدة عام ولحين الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الجديد.

ودفن الملك رمسيس الثاني في وادي الملوك في المقبرة kv7، إلا أن مومياؤه نُقلت إلى خبيئة المومياوات في الدير البحري، حيث اكتشفت عام 1881م بواسطة جاستون ماسبيرو ونقلت إلى المتحف المصري بالقاهرة بعد خمس سنوات، كان رمسيس يبلغ ارتفاع قامته 170 سم، والفحوص الطبية على موميائه تظهر آثار شعر أحمر أو مخضب، ويعتقد أنه عانى من روماتيزم حاد في المفاصل في سنين عمره الأخيرة، وكذلك عانى من أمراض في اللثة.