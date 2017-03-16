بالفيديو.. لحظة وصول تمثال «رمسيس الثاني» إلى المتحف المصري

التحرير

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وصل منذ قليل، تمثال الملك الفرعوني، رمسيس الثاني إلى المتحف المصري في ميدان التحرير قادمًا من المطرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وتتولت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار، عملية نقل التمثال، في رحلة انطلقت من المطرية في الساعة الواحدة صباح اليوم، عبر الطريق الدائري، وفق خط السير "طلعة مسطرد - كوبري صفط اللبن - جامعة القاهرة - كوبري الدقي - كوبري أكتوبر"، لتتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض ثم إلى التحرير والاستقرار بالمتحف المصري.

وكانت البعثة المصرية الألمانية قد نجحت في اكتشاف تمثالين ملكيين لرمسيس الثاني في سوق الخميس بمنطقة المطرية.

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وتعمل وزارة الآثار على نقل هذه الاكتشافات إلى المتحف المصري لإجراء الترميم الأولى قبل نقلها إلى المتحف الكبير لتصبح جزءا من العرض المتحفي هناك.