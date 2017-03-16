محافظة الدقهلية تنظم «يوم سكاني» بقرى أجا

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كتب – كارم الديسطي

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية عن تظيم "يوم سكاني" اليوم الخميس بقرى الوحدة المحلية لقرية صهرجت الصغرى.

وتتضمن الفعاليات تسيير قافلة طبية تشمل الصحة الإنجابية وإجراء الكشف المبكر على السيدات وجميع التخصصات الطبية للأطفال بعدد من المؤسسات الخدمية في تمام الساعة ٩ صباحا.

كما يتم عقد ندوة تعريفية وإرشادية بمدرسة القرية الثانوية المشتركة في الساعة ١٠ صباحا يليها امتحان فوري لمحو الأمية للراغبين من أبناء القرية والقرى المجاورة ثم عقد مؤتمر ختامي مع الأهالي لمناقشة مشكلات القرية وعرض الحلول الممكنة لها.

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وأضاف أن اليوم السكاني يأتي في سياق فعاليات حملة (مع بعض نقدر) بالتنسيق مع أماني علم الدين مدير عام فرع المجلس القومي للسكان وإدارة بناء وتنمية القرية برئاسة أمال مرقص ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والزراعة والثقافة والأوقاف والتضامن وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ولجنة محاربة الإدمان.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار تلك الحملة بجميع مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بشكل عام والصحة الإنجابية وصحة الأطفال بصفة خاصة، وإتاحة المجال أمام السيدات لتلقي المعلومات اللازمة للتوعية الصحية المطلوبة في سبيل النهوض بالقرية.