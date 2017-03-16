كردي: تحويل حياتو إلى النيابة «ليس في مصلحة مصر».. وحزين لحل الجبلاية

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قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن تحويل الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى النيابة العامة، ليس في مصلحة مصر.

وتابع «كردي»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرص على قناة «dmc sports»، أنه حزين لحكم المحكمة الإدارية بحل اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه لم يكن مفاجأة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الجبلاية، كان حريص على سير العملية الانتخابية بشكل قانوني سليم.

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وتابع عضو الجبلاية، أن قرار عدم خوض حازم وسحر الهواري للانتخابات الأخيرة كان بيهما فقط، خاصة بعد الحكم يوم الانتخابات بأحقيتهما في الترشح.