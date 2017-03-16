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بالصور.. الأهلي والزمالك «حبايب» في الطريق إلى إفريقيا

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بالصور.. الأهلي والزمالك «حبايب» في الطريق إلى إفريقيا بالصور.. الأهلي والزمالك «حبايب» في الطريق إلى إفريقيا

التحرير

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كتب: أحمد سعيد - أحمد شحاتة

شهدت طائرة فريقي الأهلي والزمالك المشتركة وصلات مزاح وجلسات حديث ودية للغاية، بين نجوم الفريقين على هامش رحلة كلا منهما إلى إثيوبيا، حيث تجمع الفريقين على متن طائرة واحدة، استعدادًا لمواجهتي العودة بمنافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجمعت الظروف بعثة الفريقبن علي طائرة واحدة، حيث يتوجها من مطار القاهرة الدولي، إلى إثيوبيا -ترانزيت- ومن ثم يتوجه الأهلي إلى جنوب افريقيا لملاقاة فريق بيدفيست بجوهانسبرج، بينما يتوجه الزمالك إلى نيجيريا للقاء فريق رينجرز.

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وتمكن الأهلي من الفوز على بيدفيست في مباراة الذهاب بالقاهرة، بهدف نظيف، في حين حقق الزمالك انتصارا كبيرا على رينجرز يأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للضيف النيجيري.

فريقا الأهلي والزمالك في مطار القاهرةفريقا الأهلي والزمالك في مطار القاهرة

فريقا الأهلي والزمالك في مطار القاهرة

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التحرير

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