فيديو| كرم كردي: علاقتي بأبو ريدة غير جيدة.. وأتمنى له التوفيق

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قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن علاقته بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس المجلس، لم تكن جيدة فيما يخص العمل بالاتحاد، مؤكدًا أن هناك أشخاص لديهم الرغبة في عمل إصلاحات داخل الجبلاية، وآخرون سعداء بالخلاف القائم حاليًا.

أضاف كردي، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرص على قناة «dmc sports»، أنه يتمنى التوفيق لأبو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي «فيفا» عن القارة السمراء، خاصة أنه لا يمثل نفسه ولكنه يمثل مصر.

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وتابع عضو الجبلاية، أن الأزمة بينه وبين مجلس اتحاد الكرة تم تضخيمها خلال الفترة الأخيرة، بسبب رغبة البعض في الهجوم عليه لمجاملة أطراف أخرى.