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ترامب يتعهد بالذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن مرسومه بشأن الهجرة

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أخبار مصدر : المالية تسعى لزيادة رواتب العاملين 30% في الموازنة الجديدة

مصدر : المالية تسعى لزيادة رواتب العاملين 30% في الموازنة الجديدة

أخبار رئيس البعثة الألمانية: اكتشاف

رئيس البعثة الألمانية: اكتشاف "تمثالي المطرية" الأكبر في تاريخي و"تحيا " (حوار)

أخبار تعرف على ترتيب مصر في قائمة الدول الغنية والفقيرة

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هو و هى لماذا لا نشعر بالألم عند قص أو

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