بالتفاصيل.. خط سير موكب «رمسيس الثاني» إلى المتحف المصري

التحرير

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تحرك موكب تمثال رمسيس الثاني المكتشف من منطقة المطرية، منذ قليل، في اتجاهه إلى المتحف المصري. وتتولى القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار، عملية نقل التمثال إلى المتحف المصري بالتحرير.

شاهد| بث مباشر.. نقل تمثال «رمسيس الثاني» من المطرية إلى المتحف المصري

وكانت البعثة المصرية الألمانية قد نجحت في اكتشاف تمثالين ملكيين لرمسيس الثاني في سوق الخميس بمنطقة المطرية.

وتعمل وزارة الآثار على نقل هذه الاكتشافات إلى المتحف المصري لإجراء الترميم الأولى قبل نقلها إلى المتحف الكبير لتصبح جزءا من العرض المتحفي هناك.

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وتحركت عربة نقل التمثال، في تمام الواحدة بعد منتصف الليل إلى ميدان التحرير، عبر الطريق الدائري، وفق خط السير "طلعة مسطرد - كوبري صفط اللبن - جامعة القاهرة - كوبري الدقي - كوبري أكتوبر"، لتتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض ثم إلى التحرير والمتحف المصري. بحسب وزارة الآثار.

يذكر أنه تم انتشال الجزء الأول من هذا التمثال، يوم الخميس الماضي، تحت إشراف الأثرين والمرممين المتخصصين بالوزارة. وأثارت عملية الانتشال جدلا كبيرًا بسبب الطريقة التي بدت بدائية باستخدام "لودر"، بخلاف إهمال وعدم تأمين الأجزاء المنتشلة وتركها مسرحًا للهو بين الأطفال، وعاودت الوزارة استكمال رفع باقي أجزاء التمثال يوم الإثنين، متلافية الأخطاء التي صاحبة عملية انتشال الرأس، والتي اعترف المسؤولين بالوزارة بها.