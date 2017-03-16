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دويدار: قد أستمر مع سموحة.. وانتقالي للأهلي لم يُحسم

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دويدار: قد أستمر مع سموحة.. وانتقالي للأهلي لم يُحسم دويدار: قد أستمر مع سموحة.. وانتقالي للأهلي لم يُحسم

التحرير

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قال أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك المعار لصفوف سموحة، إنه من الوارد استمراره مع الفريق السكندري لموسمين إضافيين، مشيرًا إلى أن انتقاله للنادي الأهلي لم يُحسم حتى الآن.

أضاف «دويدار»، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن سموحة فريق كبير ولا يقل عن الأهلي والزمالك، موضحًا أنه لم يتحدث بشكل مباشر مع مسؤولو النادي الأحمر، لكن المفاوضات تتم مع وكيله أنور شلوفة، الذي أكد له أن حسام البدري يبدي اهتمامًا بضمه.

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وتابع، المدافع الدولي، أنه رفض تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، لاشتراطه المشاركة بشكل أساسي في المباريات، موضحًا أنه لاعب محترف ويرحب باللعب للقلعة الحمراء.

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التحرير

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