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ضبط سيارة مُحملة بـ 20 طن دقيق مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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ضبط سيارة مُحملة بـ 20 طن دقيق مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية ضبط سيارة مُحملة بـ 20 طن دقيق مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

مصراوي Masrawy

متهم بتهريب دقيق مدعم

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من إحباط تهريب سيارة مُحملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم، قبل بيعها في السوق السوداء بالمحلة الكبرى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط السيارة رقم 3146 (ع ب ر) نقل الغربية، بقيادة "وليد.ب.ع" - 38 عامًا، سائق، مُقيم بمدينة المحلة، وذلك حال تواجده بناحية "بحر البقر" التابعة لدائرة مركز الحسينية، فيما كانت السيارة مُحملة بـ 20 طن دقيق بلدي مُدعم.

بمواجهة المتهم، أقر بقيامه بتجميع الدقيق المُدعم من بعض المخابز بناحية "بحر البقر" بمدينة الحسينية؛ بغرض بيعها في السوق السوداء بالمحلة الكبرى، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6790 جنح الحسينية لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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