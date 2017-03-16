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وزير الخارجية: حتى الآن لا يوجد موعد محدد لزيارة السيسي إلى واشنطن

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أخبار تعرف على عدد أيام إجازاتك وشروطها في مشروع قانون العمل الجديد

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أخبار رئيس البعثة الألمانية: اكتشاف

رئيس البعثة الألمانية: اكتشاف "تمثالي المطرية" الأكبر في تاريخي و"تحيا " (حوار)

ننشر خريطة اليوم الأول للأهلي في جنوب أفريقيا

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