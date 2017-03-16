حاتم نعمان بعد حبس محافظ حلوان: «كل اللي سرق جنيه هيتجاب»

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أشاد الإعلامي حاتم نعمان، مساء الأربعاء، بجهود الرقابة الإدارية في ضبط الفاسدين والمرتشين بعد ضبط محافظ حلوان السابق، بتهمة استيلاء على سيارة مرسيدس كرشوة، أثناء فترة عمله، قائلًا: «العربية تساوي 8 مليون جنيه، وده بيدل على أن الرقابة الإدارية شغالة ومش خايفة».

أضاف نعمان، خلال تقديمه برنامج «بنحبك يا مصر»، عبر فضائية «إل تي سي»، أنه «لا يوجد أحد فوق القانون، حيث أن أي شخص تولى منصب في الدولة سواء وزيرًا أو محافظًا أو عضوًا بالمجالس المحلية، وقام باستخدام سلطاته واستغلها وتعاطى رشوة، سيتم محاسبته».

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وناشد المسؤولين الذين تلقوا رشاوى في مناصبهم، بالتقدم للجهات المعنية وتسليم تلك الرشاوى احترامًا لوظيفتهم ومكانتهم، مؤكدًا أن «كل اللي سرق جنيه هيتجاب».