«صحة بني سويف» تكشف حقيقة تسمم 17 تلميذًا بالوجبات المدرسية

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير الشئون الصحية ببني سويف، مساء الأربعاء، إن الـ17 تلميذًا، الذي انتشر أنهم تعرضوا للتسمم، مجرد حالات اشتباه، مستكملًا: «هو مش تسمم ده اشتباه، حيث أن الحالات التي يُشتبه بها يتم إجراء التحاليل اللازمة، ونتائج تلك التحاليل تُثبت التسمم من عدمه».

أضاف حميدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بنحبك يا مصر»، عبر فضائية «إل تي سي»، أن «جميع الحالات تم خروجها بعد تماثلها الشفاء، وتم إتخاذ إجراءين، الأول علاجي، حيث تم وضع الحالات تحت الملاحظة، وتم عمل غسيل معدة».

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أشار إلى أن «الإجراء الثاني هو إجراء وقائي عن طريق التحفظ على بقايا الطعام في بقية المدارس، وأخذ عينات من المياه من المناطق المحيطة بالمدارس لتحديد سبب إصابة الأطفال.

تابع: «فيه لجان من المدرسة مُشكلة، تقوم باستلام البسكويت والتغذية من المصانع، وبتكون الصلاحية فيها كويسة».