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ممتاز القط: «اقتصادنا ماشي بمبدأ سمك لبن تمر هندي»

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ممتاز القط: «اقتصادنا ماشي بمبدأ سمك لبن تمر هندي» ممتاز القط: «اقتصادنا ماشي بمبدأ سمك لبن تمر هندي»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي ممتاز القط، مساء الأربعاء، إن الاقتصاد المصري يعاني كثيرًا في الفترة الراهنة، مستكملًا: « بلدنا ماشي بمبدأ سمك لبن تمر هندي».

أضاف القط، خلال برنامجه «حصريًا مع ممتاز»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «تخفيف الدعم عن الكهرباء خطوة هامة»، منوهًا إلى ضرورة أن «يُضحي الجميع من أجل ، ودفع اقتصادها للأمام».

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تابع: «أنا عارف إن الدعم أصبح بمثابة أفيون الشعوب، وفي ناس مدمنين بطاقات تموين، نظرًا لظروفهم المادية السيئة، ولكن علينا أن نضحي جميعًا من أجل مصر واقتصادها».

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التحرير

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