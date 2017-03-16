ممتاز القط: «اقتصادنا ماشي بمبدأ سمك لبن تمر هندي»

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قال الكاتب الصحفي ممتاز القط، مساء الأربعاء، إن الاقتصاد المصري يعاني كثيرًا في الفترة الراهنة، مستكملًا: «اقتصاد بلدنا ماشي بمبدأ سمك لبن تمر هندي».

أضاف القط، خلال برنامجه «حصريًا مع ممتاز»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «تخفيف الدعم عن الكهرباء خطوة هامة»، منوهًا إلى ضرورة أن «يُضحي الجميع من أجل مصر، ودفع اقتصادها للأمام».

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تابع: «أنا عارف إن الدعم أصبح بمثابة أفيون الشعوب، وفي ناس مدمنين بطاقات تموين، نظرًا لظروفهم المادية السيئة، ولكن علينا أن نضحي جميعًا من أجل مصر واقتصادها».