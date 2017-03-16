جبرائيل: رفض مجند مسيحي إنهاء خدمته قبل بناء مسجد «ملحمة وطنية»

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علّق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، مساء الأربعاء، على رفض مجند مسيحي إنهاء خدمته العسكرية قبل بناء مسجد بالعريش، مؤكدًا أن «هذا الجندي أعطى قدوة كبيرة أكثر مما يقوم به رجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي».

أضاف جبرائيل، خلال برنامج «بنحبك يا مصر»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «موقف هذا الجندي أكثر أهمية من المؤتمرات التي يتم عقدها، كل حين، وتنتهي بتوصيات تُنفذ أو لا تُنفذ».

تابع: «رفض مجند مسيحي إنهاء خدمته قبل بناء مسجد بالعريش، موقف ليس غريبًا على المصريين سواء مسلم أو مسيحي، ورأينا كثيرًا من جنود القوات المسلحة الذين قاموا بإعادة ترميم الكنيسة البطرسية عقب الهجوم الإرهابي الأخير».

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أشار إلى أن «جنود القوات المسلحة يضربون مثلًا كبيرًا على الملحمة الوطنية أكثر من المؤتمرات والشعارات».