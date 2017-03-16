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فيديو.. وزيرة الهجرة عن العلماء: «هنبدأ بقطرة وبعد كده المطر بييجي»

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فيديو.. وزيرة الهجرة عن العلماء: «هنبدأ بقطرة وبعد كده المطر بييجي» فيديو.. وزيرة الهجرة عن العلماء: «هنبدأ بقطرة وبعد كده المطر بييجي»

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم الأربعاء، إنها تتواصل بشكل مستمر مع العلماء المصريين في الخارج للاستفادة منهم في التنمية، مضيفةً: "لازم نبدأ بقطرة والمطر ييجي بعد كده".

وتابعت نبيلة، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، قائلةً إنها تسعى إلى إنشاء شباك خاص بالأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، دون الدخول في سلسلة إجراءات طويلة. 

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واستطردت بقولها: "مؤتمر  تستطيع كان فيه عدد من الرموز العلمية البارزة، فضلا عن اتصال عدد من العلماء بالوزارة لحضور المؤتمرات القادمة".

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التحرير

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