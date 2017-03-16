«البترول» توضح حقيقة استناف إمدادات النفط السعودي إلى مصر

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كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، مساء الأربعاء، حقيقة استناف شركة «أرامكو» النفط السعودي إلى مصر، موضحًا أن الشركة تقوم بوضع برنامج زمني لإعادة ضخ الشحنات البترولية التي توقفت، خلال الفترة القادمة.

أضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حصريًا مع ممتاز»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه «تم توقيع عقد شحنات الوقود مع شركة أرامكو السعودية، العام الماضي، على أن يكون هذه العقد ساري لمدة 154 عامًا، ولم يتم فسخه كما يدعي البعض».

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أشار إلى أن «السبب وراء توقف هذه الشحنات في وصولها مصر، يرجع إلى أن هناك ظروف تجارية خاصة بالشركة وأعمال صيانه لمعامل التكرير داخل الشركة تسبب في وقف الشحنات».

شدّد على أنه «تم تفعيل كل الشروط المتواجده في التعاقد مع شركة أرامكو، وسيتم إمداد مصر بحصتها من الوقود خلال الفترة القادمة، كما هو متفق عليه في العقد».