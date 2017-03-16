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فيديو| الجيوشي: مصر غنية بالموارد وفقيرة في الإدارة

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فيديو| الجيوشي: مصر غنية بالموارد وفقيرة في الإدارة فيديو| الجيوشي: مصر غنية بالموارد وفقيرة في الإدارة

التحرير

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قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، إن كل شبر في به موارد، موضحًا أن مصر ليست فقيرة كما يقال، وأنها غنية بالموارد الضخمة لكنها تفتقر للإدارة.

وأضاف الجيوشي، خلال لقائه ببرنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc، مع الإعلامي محمد الغيطي، "مصر بها كوادر قيادية ولديها خبرات عبقرية قادرة على تطوير أي قطاع في الدولة ولكن للأسف غير مستغلة تلك الطاقات".

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وتابع: "قدمت خطة عاجلة لتطوير القطاع، ولكن المنظومة بها فساد كبير، مؤكدا أن بعض المسئولين غير قادرين على التعامل مع المستثمر".

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التحرير

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