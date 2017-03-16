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«المحافظين»: عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان إهانة وخرق للدستور

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«المحافظين»: عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان إهانة وخرق للدستور «المحافظين»: عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان إهانة وخرق للدستور

التحرير

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قال حزب المحافظين، إن تنفيذ لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي دون عرضها على البرلمان "إهانة للمجلس وضرب لصريح مواد الدستور".

وأكد الحزب، في بيان، أن الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض الاتفاقية بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضها باللغة العربية بعد ترجمتها بالمخالفة للدستور، فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية أي "الإنجليزية" ثم يترجمها البرلمان.

ونوه، بأن البرلمان هو المنوط به الموافقة على الاتفاقية، وله مطلق الحرية في القبول أو الرفض، دون الرجوع إلى الحكومة بعد مراجعة كافة الشروط الموجودة بالاتفاقية ودراستها جيدا، فأعضاء اللجنة التشريعية حتى الآن لا يعلمون موضوع الاتفاقية كاملا.

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وطالب باستدعاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لتقديم اعتذار رسمي، مثلما يحدث في باقى الدول التي تحترم الدستور والقانون.

يذكر أن اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، قررت تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي بقرض قيمته ١٢ مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.

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التحرير

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