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وكيل اللاعب: «كريم حافظ» لم يسب «مدحت شلبي»

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وكيل اللاعب: «كريم حافظ» لم يسب «مدحت شلبي» وكيل اللاعب: «كريم حافظ» لم يسب «مدحت شلبي»

التحرير

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نفى ممدوح عيد، وكيل اللاعب كريم حافظ، المحترف في صفوف لانس الفرنسي، مهاجمة اللاعب للإعلامي مدحت شلبي، والتطاول عليه.

وقال ممدوح عيد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كريم حافظ لم يتكلم عن مدحت شلبي من قريب أو بعيد ولا تسمح أخلاقه بالتجاوز ضد أي شخص والأزمة سببها حساب مزور اللاعب غير مسئول عنه هو من نشر البوست الذي فيه هجوم على شلبوكة".

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وأضاف عيد: "كريم حافظ من الأساس ممنوع من التصريحات الإعلامية بأوامر ناديه لانس، وحتي لو تكلم فإنه لن يتجاوز في حق أي شخص حتى لو كان تعرض للانتقاد لأنه خلوق ومهذب للغاية".

 

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التحرير

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