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مصر تستضيف المؤتمر الدولي للمنشطات في سبتمبر المقبل

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مصر تستضيف المؤتمر الدولي للمنشطات في سبتمبر المقبل مصر تستضيف المؤتمر الدولي للمنشطات في سبتمبر المقبل

التحرير

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أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على عقد مؤتمر دولي للمنشطات بمصر في سبتمبر المقبل، وذلك بعد حضوره الاجتماع السنوي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقال خالد عبد العزيز، في تصريحات صحفية لدى عودته من لوزان بسويسرا، إن المؤتمر كان فرصة طيبة لمناقشة كافة قضايا المنشطات، ووضع الحلول المناسبة لها، وتبادل الأفكار والخبرات بين المنظمات الوطنية والهيئات الرياضية العالمية.

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وكان وزير الرياضة قد تناول بحث سبل اعتماد المعمل المصري الدولي للكشف عن المنشطات، وإقامة دورات دراسية دولية للعاملين به بعد أن التقى السير كريج ريدي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. 

وقد شارك في الاجتماع أكثر من 750 شخصية رياضية وحكومية وممثلي المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات في العالم وممثلي المعامل الدولية.

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التحرير

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