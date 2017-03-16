7 تصريحات × ٢٤ ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يدعم قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدثت رئيسة وزراء بريطانيا عن تحديد ملابس النساء ضمن أبرز تصريحات العالم، الأربعاء، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هولندا شاركت في قتل المسلمين، ووعد قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية بحل مشكلة "الصور العارية" للمجندات.

1- محمد بن سلمان: ترامب يحترم الإسلام وأدعم قرار حظر السفر

محمد بن سلمان وترامب بالبيت الأبيض 14 مارس 2017 (أ ف ب)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وظهر خلال اللقاء اتفاق ابن سلمان مع ترامب في قضايا تعرض بسببها الأخير لهجوم حاد، مثل أمر حظر السفر والجدار الحدودي مع المكسيك

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2- رئيسة وزراء بريطانيا: لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه

رئيسة وزراء بريطانيا أمام مقر الحكومة البريطانية في 15 مارس 2017 (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه، وذلك بعد ما قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بأن الشركات يمكنها حظر ارتداء الحجاب بشروط معينة.

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3- أردوغان:''ذهنية فاشية'' تسود شوارع أوروبا

رجب طيب أردوغان يتحدث في مؤتمر بإسطنبول في 12 مارس 2017 (أ ف ب)

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"ذهنية فاشية" تسود في شوارع أوروبا حيث حظرت عدة دول تجمعات لمناصريه في إطار الحملة للاستفتاء حول توسيع صلاحياته.

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4- رئيس وزراء هولندا لأردوغان: ما تقوله تزييف مقرف للتاريخ

رئيس وزراء هولندا يتحدث للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة الأربعاء (أ ف ب)

رد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، بعنف على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وربطه لهولندا بمذبحة سربرنيتشا التي تعرض لها مسلمو البوسنة عام 1995، معتبرا أن ما صدر عن الرئيس التركي بهذا الصدد هو "تزييف مقرف للتاريخ".

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5- الناطق باسم الجيش الليبي: العملية العسكرية تدخل مرحلة جديدة

العقيد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي - أرشيفية

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن الجيش الوطني شرع فورا في المرحلة الثانية من العملية العسكرية بعد استعادة السيطرة على الهلال النفطي وهي مطاردة الجماعات المسلحة في الصحراء.

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6- قائد المارينز: سنحل مشكلة "الصور العارية" للمجندات

الجنرال روبرت نيلر قائد المارينز داخل مجلس الشيوخ في 14 مارس (أ ف ب)

قال الجنرال، روبرت نيلر، قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" لأعضاء مجلس الشيوخ إنه يعتزم حل المشكلة التي قادت أعضاء حاليين وسابقين بالسلاح إلى تبادل صور عارية لعضوات بالمارينز على الانترنت وكتابة تعليقات بذيئة وتهديدية بالنسبة لهن.

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7- لافروف: موسكو قلقة لمحاولات داعش التمركز في شمال أفغانستان

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف داخل الكرملين الأربعاء (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قلق بلاده إزاء محاولة تنظيم "داعش" التمركز في مناطق شمالي أفغانستان.

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