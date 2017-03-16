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"صحة بني سويف": 17 تلميذًا يغادرون المستشفيات عقب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي

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"صحة بني سويف": 17 تلميذًا يغادرون المستشفيات عقب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي "صحة بني سويف": 17 تلميذًا يغادرون المستشفيات عقب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي

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الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني س

بني سويف - أحمد كامل:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، منذ قليل، مغادرة 17 تلميذًا، احتجزوا عصر الأربعاء، عقب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم للوجبة المدرسية بمراكز ببا وسمسطا وبني سويف، لتحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

وأعلنت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة ببني سويف، في وقت سابق، استقبال مستشفيات ببا وسمسطا وبني سويف، اليوم، لـ 17 تلميذًا مصابين بحالة من الإعياء الشديد ومغص ويشتبه أن يكون أصيبوا بتسمم غذائي، حيث استقبل مستشفى ببا المركزي 12 تلميذًا، و3 تلاميذ بمستشفى سمسطا المركزي، وحالتين بمستشفى بني سويف.

وقرر ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وقف صرف الوجبة المدرسية بجميع مدارس المحافظة، الخميس، كإجراء احترازي، لحين ورود نتائج تحليل العينات، التي تم سحبها من الوجبات المدرسية، اليوم، وإرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية لتحليلها.

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