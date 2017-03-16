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موناكو يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي

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موناكو يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي موناكو يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي

التحرير

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استطاع فريق موناكو الفرنسي، التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، 3-1 في مباراة الإياب من دور الـ16، التي جمعت الفريقين على ملعب لويس الثاني.

افتتح كيليان مبابي، التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة 8، ثم عزز فابينيو تقدم موناكو بهدف آخر في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني أحرز ليروي ساني هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 71، قبل أن يطلق تيموي باكايوكو رصاصة الرحمة عبر هدف في الدقيقة 77.

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وبهذه النتيجة يتأهل موناكو على حساب السيتسنز، بعد أن انتهت مباراة الذهاب 5-3، لصالح مانشستر على ملعب الإتحاد.

وبتأهل موناكو يكتمل ركب المتأهلين إلى ربع النهائي، حيث تأهل كل من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليستر سيتي وبوروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد.

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التحرير

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