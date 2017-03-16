«بيدفيست» يتأهل إلى دور الـ16 قبل مواجهة الأهلي

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تأهل فريق بيدفيست ويتس، إلى دور الـ16 من كأس جنوب إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره كاب تاون أول ستارز، بهدفين نظيفين.

وقد قام المدير الفني الجنوب إفريقي جافين هانت، بمنح نجوم فريقه راحة من المشاركة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، استعداداً للقاء العودة في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري.

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الجدير بالذكر أنه بدأ لقاء الكأس بثلاثة لاعبين فقط من من التشكيلة التي شاركت أمام الأهلي، في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء السبت الماضي، على ملعب السلام، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.