بالوتيلي: سأشجع مانشستر سيتي من كل قلبي

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صرح الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، أنه سيشجع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضد موناكو الفرنسي، اليوم، في دوري الأبطال.

ويلتقي المان سيتي مع نظيره موناكو، مساء اليوم، في إطار إياب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال بالوتيلي في تصريحات نقلتها ليكيب الفرنسية: "أنا اليوم سوف أقدم دعمي لـ مانشستر سيتي أمام موناكو، وسأشجعهم بحرارة"، مضيفا، "فترتي في مانشستر سيتي كانت كالحلم بالنسبة لي، لقد كانت الأجواء هناك إيطالية وأنا أحب هذا الفريق".

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب الاتحاد قد انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 5-3.