أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالوتيلي: سأشجع مانشستر سيتي من كل قلبي

Google+ Print
بالوتيلي: سأشجع مانشستر سيتي من كل قلبي بالوتيلي: سأشجع مانشستر سيتي من كل قلبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، أنه سيشجع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضد موناكو الفرنسي، اليوم، في دوري الأبطال.

ويلتقي المان سيتي مع نظيره موناكو، مساء اليوم، في إطار إياب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

شاهد أيضا

وقال بالوتيلي في تصريحات نقلتها ليكيب الفرنسية: "أنا اليوم سوف أقدم دعمي لـ مانشستر سيتي أمام موناكو، وسأشجعهم بحرارة"، مضيفا، "فترتي في مانشستر سيتي كانت كالحلم بالنسبة لي، لقد كانت الأجواء هناك إيطالية وأنا أحب هذا الفريق".

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب الاتحاد قد انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 5-3.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»