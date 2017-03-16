«فرمان وبيليرين ولوكاكو».. الأبرز في إنجلترا هذا الأسبوع

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انتهي دور الـ8 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بصعود كل من أرسنال على حساب لينكولن بخمسة أهداف دون رد، وتوتنهام على حساب ميلوول بنيتجة 6-0، ومانشستر سيتي على حساب ميدلزبره بهدفين نظيفين، وتشيلسي على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف.

فيما تمكن ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، من الفوز على فريق بيرنلي بهدفين لهدف، مكنه الفوز من العودة للمنافسة على لقب الدوري.

وتعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي، قائمة بأفضل اللاعبين، اختارتهم صحيفة "ميرور" الإنجليزية لهذا الأسبوع، في منافسة الكأس والدوري الإنجليزي.

- بول فرمان (لينكولن)

على الرغم من أن الحارس الإنجليزي، بول فرمان، حارس فريق لينكولن، تلقى هزيمة ثقيلة من أرسنال بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما اهتزت شباكه بخمسة أهداف نظيقة، إلا أن الحارس قدم مباراة جيدة، واستطاع أن ينقذ مرماه في أكثر من مرة، بتصديه للعديد من الكرات بشكل ملفت ورائع.

- هيكتور بيليرين (أرسنال)

استطاع الإسباني الدولي، هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لفريق أرسنال الإنجليزي، من استعادة مستواه، من خلال الأداء الجيد الذي استطاع أن يقدمه أمام فريق لينكولن في الكأس، وشارك أيضا الإسباني في خماسية فريقه، وتمكن من إحراز هدف.

- هاري ماجواير (هال سيتي)

تمكن الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب وسط فريق هال سيتي، من مشاركة زملائه في الفوز على فريق سوانزي سيتي، بدور الـ64 من كأس الاتحاد بهدفين نظيفين.

وقدم صاحب الـ24 عاما، أداء جيدا طوال الـ90 دقيقة، واستطاع أن يصنع هدفين سجلهما كل من اللاعب أبيل هيرنانديز، وجوش تايمون.

- أشلي وليامز (إيفرتون)

قدم الويلزي أشلي ويليامز، مدافع فريق إيفرتون الإنجليزي، أداء قويا في المباراة التي جمعت بين إيفرتون ووست بروميتش البيون، وفاز فيها إيفرتون بهدفين لهدف، حيث استطاع الويلزي أن يظهر طوال المباراة بشكل رائع في الدفاع.

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- روس باركلي (إيفرتون)

كان الإنجليزي، بروس باركلي، لاعب وسط فريق إيفرتون، ضمن اللاعبين الذين تألقوا مع فريقهم في مباراة وست برومتيش البيون، فتمكن لاعب الوسط من التحكم في الكرة طوال اللقاء، بشكل رائع، وجاءت تمرياته كلها صحيحة، وكان من أفضل اللاعبين الذين تحركوا بشكل هجومي مع الفريق في الفترة الماضية، واستطاع صاحب الـ24 عاما، أن يلفت أنظار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لإيفرتون.

- جورجينيو وينالدوم (ليفربول)

من الصعب أن يظهر أي لاعب من صفوف ليفربول هذا الأسبوع، إلا الهولندي، جورجينيو فينالدوم، الذي تمكن من دخول التشكيلة الأفضل، من خلال الهدف الذي أحرزه في مباراة وولفرهامتون بدور الـ32 بكأس الاتحاد، وخسر ليفربول المباراة بنتيجة 2-1.

- جوشوا كينج (بورنموث)

استطاع النرويجي، جوشوا كينج، مهاجم بورنموث الإنجليزي، أن يسجل هدفين في لقاء سوانزي سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن أهدر ركلة جزاء في بداية المباراة، وخطف بورنموث 3 نقاط ثمينة مكنته من احتلال مركز جديد في الدوري الإنجليزي.

- روميلو لوكاكو (إيفرتون)

ظهر البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، ضمن قائمة الأفضل لهذا الأسبوع، نظرا لما قدمه من مباراة مثيرة أمام فريق وست برومتيش البيون، واستطاع أن يسجل هدفًا في المباراة.

- عمر نياسي (هال سيتي)

شارك السنغالي، عمر نياسي، مهاجم فريق هال سيتي، في 28 دقيقة من مباراة سوانزي سيتي، وتمكن اللاعب من إحراز هدف، ليهدي النمور ثلاث نقاط غالية.