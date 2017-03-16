أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«فرمان وبيليرين ولوكاكو».. الأبرز في إنجلترا هذا الأسبوع

Google+ Print
«فرمان وبيليرين ولوكاكو».. الأبرز في إنجلترا هذا الأسبوع «فرمان وبيليرين ولوكاكو».. الأبرز في إنجلترا هذا الأسبوع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهي دور الـ8 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بصعود كل من أرسنال على حساب لينكولن بخمسة أهداف دون رد، وتوتنهام على حساب ميلوول بنيتجة 6-0، ومانشستر سيتي على حساب ميدلزبره بهدفين نظيفين، وتشيلسي على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف. 

فيما تمكن ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، من الفوز على فريق بيرنلي بهدفين لهدف، مكنه الفوز من العودة للمنافسة على لقب الدوري. 

وتعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي، قائمة بأفضل اللاعبين، اختارتهم صحيفة "ميرور" الإنجليزية لهذا الأسبوع، في منافسة الكأس والدوري الإنجليزي.

- بول فرمان (لينكولن)

 Arsenals-Theo-Walcott-and-Lincolns-Paul-Farman-shake-hands-at-the-end-of-the-match

على الرغم من أن الحارس الإنجليزي، بول فرمان، حارس فريق لينكولن، تلقى هزيمة ثقيلة من أرسنال بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما اهتزت شباكه بخمسة أهداف نظيقة، إلا أن الحارس قدم مباراة جيدة، واستطاع أن ينقذ مرماه في أكثر من مرة، بتصديه للعديد من الكرات بشكل ملفت ورائع.

- هيكتور بيليرين (أرسنال)

هيكتور بيرلين

استطاع الإسباني الدولي، هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لفريق أرسنال الإنجليزي، من استعادة مستواه، من خلال الأداء الجيد الذي استطاع أن يقدمه أمام فريق لينكولن في الكأس، وشارك أيضا الإسباني في خماسية فريقه، وتمكن من إحراز هدف. 

- هاري ماجواير (هال سيتي)

Hull-Citys-Ghanaian-striker-Jordan-Ayew

تمكن الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب وسط فريق هال سيتي، من مشاركة زملائه في الفوز على فريق سوانزي سيتي، بدور الـ64 من كأس الاتحاد بهدفين نظيفين.

وقدم صاحب الـ24 عاما، أداء جيدا طوال الـ90 دقيقة، واستطاع أن يصنع هدفين سجلهما كل من اللاعب أبيل هيرنانديز، وجوش تايمون.

- أشلي وليامز (إيفرتون)

ويليامز

قدم الويلزي أشلي ويليامز، مدافع فريق إيفرتون الإنجليزي، أداء قويا في المباراة التي جمعت بين إيفرتون ووست بروميتش البيون، وفاز فيها إيفرتون بهدفين لهدف، حيث استطاع الويلزي أن يظهر طوال المباراة بشكل رائع في الدفاع.

شاهد أيضا

- روس باركلي (إيفرتون)

باركلي

كان الإنجليزي، بروس باركلي، لاعب وسط فريق إيفرتون، ضمن اللاعبين الذين تألقوا مع فريقهم في مباراة وست برومتيش البيون، فتمكن لاعب الوسط من التحكم في الكرة طوال اللقاء، بشكل رائع، وجاءت تمرياته كلها صحيحة، وكان من أفضل اللاعبين الذين تحركوا بشكل هجومي مع الفريق في الفترة الماضية، واستطاع صاحب الـ24 عاما، أن يلفت أنظار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لإيفرتون. 

- جورجينيو وينالدوم (ليفربول)

وينالدوم

من الصعب أن يظهر أي لاعب من صفوف ليفربول هذا الأسبوع، إلا الهولندي، جورجينيو فينالدوم، الذي تمكن من دخول التشكيلة الأفضل، من خلال الهدف الذي أحرزه في مباراة وولفرهامتون بدور الـ32 بكأس الاتحاد، وخسر ليفربول المباراة بنتيجة 2-1. 

- جوشوا كينج (بورنموث)

جوشوا

استطاع النرويجي، جوشوا كينج، مهاجم بورنموث الإنجليزي، أن يسجل هدفين في لقاء سوانزي سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن أهدر ركلة جزاء في بداية المباراة، وخطف بورنموث 3 نقاط ثمينة مكنته من احتلال مركز جديد في الدوري الإنجليزي. 

- روميلو لوكاكو (إيفرتون)

لوكاكو

ظهر البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، ضمن قائمة الأفضل لهذا الأسبوع، نظرا لما قدمه من مباراة مثيرة أمام فريق وست برومتيش البيون، واستطاع أن يسجل هدفًا في المباراة. 

- عمر نياسي (هال سيتي)

عمر نياسي

 شارك السنغالي، عمر نياسي، مهاجم فريق هال سيتي، في 28 دقيقة من مباراة سوانزي سيتي، وتمكن اللاعب من إحراز هدف، ليهدي النمور ثلاث نقاط غالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»