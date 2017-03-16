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تشكيلة مانشستر سيتي وموناكو في دوري الأبطال

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تشكيلة مانشستر سيتي وموناكو في دوري الأبطال تشكيلة مانشستر سيتي وموناكو في دوري الأبطال

التحرير

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الرسمية والتي من المقرر أن تبدأ اللقاء الذي سيجمعه مع فريق موناكو الفرنسي، في إطار إياب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث جاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: كاباييرو.

الدفاع: سانيا، ستونز، كولاروف، كليتشي.

الوسط: فيرناندينيو، ستيرلينج، سيلفا، دي بروين، ساني.

الهجوم: أجويرو.

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كما شهدت تشكيلة موناكو غياب قائد الفريق رادميل فالكاو للإصابة، حيث جاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

الدفاع: جيميرسون، راجي، سيديبي، ميندي.

الوسط: باكويوكو، فابينهو، سيلفا، ليمار، مبابي.

الهجوم: جيرمان.

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